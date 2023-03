Wiosenna pogoda zdecydowanie sprzyja treningom na świeżym powietrzu. Piłka nożna, bieganie, jazda rowerem - możliwości jest wiele. A więcej słońca i zieleni dodatkowo motywuje do wychodzenia z domu. Myślisz już o letnim sezonie i chcesz być w dobrej formie? Zacznij trenować z nami!

Czas, start! Rozpocznij od zegarka sportowego

Na początek zadbaj o dobre przygotowanie. Świetnym towarzyszem dla początkujących sportowców będą zegarki sportowe. Taki rodzaj smartwatcha ma wbudowane specjalne moduły sportowe, które ułatwiają budowanie kondycji. Dzięki nim możesz kontrolować czas treningu, mierzyć tętno czy dystans przebyty podczas biegu lub jazdy na rowerze. Wybierz dla siebie zegarek sportowy z funkcjami, których potrzebujesz. Zależy Ci na wysokim poziomie wodoodporności? Odbieraniu smsów i powiadomień z social mediów? W Hurtel dostępne są zegarki o różnych funkcjonalnościach.

Miejskie torby rowerowe - wygodne i wielofunkcyjne

Jeśli mieszkasz w mieście i planujesz jeździć na rowerze do pracy, pomyśl zawczasu o swoim komforcie. Miejskie torby rowerowe są nie tylko bardzo praktyczne, ale też modne i estetyczne. W Hurtel.com znajdziesz torby o różnych rozmiarach, kolorach i pojemności. Chcesz zabrać ze sobą klucze, portfel, butelkę z wodą, lunch do pracy? Wybierz więc model, który pomieści wszystkie Twoje najpotrzebniejsze rzeczy. Możesz wybierać spośród toreb na ramę, na kierownicę, na bagażnik lub toreb pod siodełko. Najwygodniejsze w użytkowaniu są te montowane na ramie roweru lub na bagażniku. Najlżejsze i najmniejsze są za to torby na kierownicę i pod siodełko.

Ciekawym rozwiązaniem są też torby rowerowe z miejscem na smartfon. Dzięki temu, że telefon będziesz mieć zawsze pod ręką, łatwiej korzystać z mapy czy włączyć ulubioną muzykę. W sklepie Hurtel znajdziesz też torby z odpowiednim stopniem ochrony, które zabezpieczą smartfon przed deszczem czy zabrudzeniami. Takie torby są dostępne w różnych rozmiarach, więc bez problemu znajdziesz modelu, który będzie pasował do Twojego telefonu.

Do biegania - opaski i paski

Dla osób, które biegają, opaski do biegania to niezbędny element wyposażenia. Armbandy są bardzo lekkie i wygodne w noszeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo. Dają Ci pewność, że klucze, karta miejska czy telefon nie będą przeszkadzały podczas biegu. Opaski do biegania są dostępne w różnych kolorach, więc łatwo dopasujesz je do swojego stylu. Jeśli nie przepadasz za noszeniem akcesoriów na ramieniu, wybierz pas do biegania, tzw. nerkę. Pas idealnie leży na biodrach i nie powoduje żadnego dyskomfortu. To zasługa wysokiej jakości, oddychających materiałów i swobodnej regulacji.

Chwyć hulajnogę i ruszaj w drogę

W zeszłym sezonie szczególnie rozchwytywane stały się hulajnogi - nie tylko wśród dzieci i młodzieży. Jeśli także Ciebie poniosła fala popularności na hulajnogę, warto dobrać do niej przydatne akcesoria. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja hulajnoga będzie bezpiecznie przechowywana i łatwa w transporcie, postaw na pokrowiec na hulajnogę. Jest wykonany z wytrzymałych materiałów, które zabezpieczą hulajnogę przed uszkodzeniami. A wszyty pasek na ramię sprawia, że hulajnogę łatwo przenosić i zabierać ze sobą, np. do tramwaju czy autobusu.

A może hulajnoga będzie Twoim wiosenno-letnim środkiem transportu do pracy? W sklepie Hurtel.com znajdziesz również pakowne torby i sakwy. Zadbaliśmy o rozmaite modele: z termiczną wkładką, siatkową kieszenią i rzepami ułatwiającymi montaż. Torbę na hulajnogę montuje się na kierownicy, by mieć wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy pod ręką.

Torby rowerowe, opaski do biegania, torby na hulajnogę czy zegarki sportowe to tylko kilka propozycji, które mogą okazać się przydatne podczas treningów. Dobrze dobrane akcesoria zapewnią wygodę i komfort podczas ćwiczeń, a to z kolei wpłynie na motywację i chęć do dalszego działania. Chcesz rozpocząć swoją sportową przygodę? Zajrzyj do kategorii "Akcesoria sportowe" i wybierz gadżety idealne dla siebie!