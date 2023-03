Nowa siedziba firmy Hurtel

Przeprowadzka do nowej siedziby jest dla Hurtel Sp. z o.o. istotnym krokiem w rozwoju firmy i wzmocnienia jej pozycji na rynku. Nowy budynek to większa funkcjonalność, komfort pracy oraz przestrzeń dla zespołu, co przekłada się na poprawioną jakość obsługi klientów. Jednym z najważniejszych celów powstania nowej siedziby było rozbudowanie obecnych działów i utworzenie zupełnie nowych.

– Nasza nowa siedziba to nie tylko bardziej funkcjonalne i wygodne miejsce do pracy, ale również nowy dom. Cieszymy się, że nasz kilkudziesięcioosobowy zespół ma inspirującą przestrzeń i wygodne warunki do pracy, a my możemy oferować klientom jeszcze lepszą obsługę. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Motywacji jednak nie brakuje – mówi członek zarządu firmy.

Nowa siedziba firmy znajduje się w świetnej lokalizacji: przy ul. Międzyrzeckiej 12, czyli w sercu zielonogórskiej strefy przemysłowej. Takie usytuowanie budynku zapewnia szybszą i bardziej efektywną obsługę zamówień, ułatwiając współpracę z partnerami biznesowymi.

Hurtel stawia na funkcjonalność

Nowa siedziba firmy Hurtel zawiera szereg udogodnień zarówno dla pracowników, jak i gości. Projektanci wnętrz zadbali o to, aby przestrzeń biurowa była nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim funkcjonalna.

Jednym z najważniejszych udogodnień w nowej siedzibie firmy Hurtel jest dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia biurowe zostały wyposażone w windy, zadbano również o aranżację toalet i części socjalnych.

W nowym budynku zastosowano również rozwiązania technologiczne, które poprawiają jakość pracy. Rekuperacja podnosi jakość powietrza wewnątrz budynku, co wpływa na samopoczucie osób przebywających w biurze. Klimatyzacja utrzymuje optymalną temperaturę, a designerska kuchnia z tarasem na dachu budynku oferuje możliwość zregenerowania sił podczas podziwiania panoramy miasta. Wnętrza biurowe utrzymane są w nowoczesnym stylu, co wprowadza do pracy pozytywną, motywującą energię.

O firmie Hurtel

Firma Hurtel Sp. z o.o. specjalizuje się w dystrybucji akcesoriów GSM, elektroniki użytkowej, akcesoriów komputerowych i sportowych. Już od przeszło 10 lat oferuje szeroką gamę produktów, w tym także akcesoria do smartfonów i laptopów, kable, ładowarki, powerbanki, etui i wiele innych. W sieci można ją znaleźć pod dwoma adresami: sklepu detalicznego www.hurtel.com i hurtowni www.b2b.hurtel.com.

Hurtel zapewnia swoim klientom ekspresowe dostawy i najwyższą jakość produktów. Jest wyłącznym dystrybutorem uznanych marek Joyroom (etui i szkła do telefonów, ładowarki, akcesoria samochodowe) i Baseus (ładowarki, powerbanki i inne akcesoria dla urządzeń mobilnych). Firma posiada również markę własną Wozinsky, której portfolio obejmuje szeroki wybór akcesoriów do rowerów, a także smartfonów.

Oprócz wspomnianych marek w hurtowni Hurtel dostępne są także produkty wielu innych europejskich i światowych marek: Dux Ducis, Nillkin, Kingxbar, Sonoff, Spigen, Ugreen czy Tronsmart.