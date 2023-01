Dla miłośników muzyki – głośniki bezprzewodowe i słuchawki

Randka w plenerze? Dlaczego nie! Na tę okazję sprawdzi się bezprzewodowy głośnik Tronsmart T2 Mini. Dzięki lekkiej konstrukcji i małym rozmiarom głośnik możesz zabrać ze sobą w każde miejsce. Waży tylko 360 gramów, łączy się z telefonem czy laptopem za pomocą Bluetooth, odtwarza nawet głębokie basy przy mocy 10 W.

Jeśli wolisz jednak wspólnie słuchać muzyki na słuchawkach bezprzewodowych, postaw na markę Acefast. Dokanałowa słuchawki TWS Acefast T6 mają ergonomiczny kształt, który sprawia, że wygodnie leżą w uchu. Wbudowany w etui wyświetlacz pozwala na bieżące sprawdzanie poziomu naładowania urządzenia, a przetwornik 6 mm z trójwarstwową strukturą poprawia wydajność dźwięków. Do tego Acefast T6 występują w wielu pięknych kolorach, dzięki czemu każdy dobierze swój ulubiony.

Twój kochany / Twoja kochana jest miłośnikiem słuchawek AirPods Pro, AirPods 3 lub AirPods 2? Dobierz wygodne i eleganckie etui silikonowe Guess z serii Charm Heart Collection! Covery występują w wielu kolorach (również czerwonym!), z elegancką, złotą zawieszką w kształcie serduszka. To bardzo uroczy dodatek.

Ciekawe prezenty dla miłośników technologii

Twój ukochany lub ukochana uwielbia sportowe wyzwania? Postaw na wodoodporny smartwatch Joyroom Fit-Life. Urządzenie ma wbudowaną bazę 20 trybów treningowych oraz mocną baterię, która jest w stanie działać do 10 dni przy normalnym użytkowaniu (w trybie oszczędzania baterii nawet do 20 dni!). Zegarek możesz oczywiście połączyć ze swoim telefonem, by dostawać wszystkie powiadomienia od swojej drugiej połówki.

Chcąc być w ciągłym kontakcie, wybierz powerbank Joyroom JR-W020 o pojemności 10000 mAh i mocy do 20 W. Niewielkie rozmiary i funkcja MagSafe pozwalają na bezprzewodowe ładowanie kompatybilnego iPhone’a, a dwa wyjścia (USB i USB C) umożliwiają podłączenie przewodowe każdego innego smartfona. Powerbank ma także wbudowane technologie szybkiego ładowania Power Delivery oraz Quick Charge, więc swój telefon naładujesz w kilka chwil.

Praktyczny prezent na walentynki – coś dla niego i dla niej

Strzałem (amora?) w dziesiątkę z pewnością będzie nowe etui na telefon. W sklepie Hurtel.com wybór kejsów jest ogromny: od przezroczystych, przez kolorowe, po pancerne... Z pewnością znajdziesz coś wyjątkowego dla swojej drugiej połówki – niezależnie od tego, jaki model urządzenia posiada. Wiele ciekawych, nowoczesnych wzorów znajdziesz w marce Ringke oraz Dux Ducis. Przykłady? Ringke Fusion Design z pięknymi kwiatami, elegancka Dux Ducis Fino z odpornego poliwęglanu czy Dux Ducis Yolo z ekologicznej skóry ze złoceniami na krawędziach.

A może Twój ukochany lub Twoja ukochana kocha jeździć samochodem? Ciekawym i jednocześnie praktycznym upominkiem walentynkowym jest odkurzacz samochodowy Baseus A2Pro o mocy 80 W. Charakteryzuje się imponującą efektywnością: ma wydajny silnik o mocy 80 watów, który pozwala osiągnąć ciśnienie robocze na poziomie 6000 Pa. Został także wyposażony w filtr HEPA.

Dla influencerów i influencerek

Media społecznościowe potrafią zawrócić w głowie… Jeśli więc Twoja druga połówka planuje rozkręcić swój kanał na YouTube lub TikToku, wybierz lampę pierścieniową LED Baseus. To lampa typu ring, więc idealnie sprawdzi się w tworzeniu filmów czy robieniu zdjęć selfie. Romantyczna sesja zdjęciowa na walentynki? Ta lampa pozwoli spełnić to marzenie!

A jeśli planujesz wspólny wyjazd za miasto i obawiasz się o kondycję baterii w swoim smartfonie, dobierz mocny powerbank Joyroom JR-T014 o pojemności 20000 mAh. Ta przenośna bateria ma wbudowane technologie szybkiego ładowania (PD, QC 3.0, AFC) i aż 3 porty wyjściowe (USB C i 2 x USB). Możecie więc jednocześnie ładować swoje telefony w dogodnym czasie.