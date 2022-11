W hurtowni Hurtel nie mamy jednej oferty z okazji Black Friday. Mamy ich co najmniej kilka! Z każdym tygodniem zmieniamy pulę naszych promocyjnych propozycji, dając Ci możliwość wcześniejszego wybrania przykuwających spojrzenia produktów. Zobacz, co przygotowaliśmy dla Twojego biznesu w tym tygodniu i śledź nas, by nie przegapić kolejnych aktualizacji.

Z tygodnia na tydzień

Już od początku listopada przygotowujemy Twój biznes na Black Friday. Dlaczego zaczęliśmy tak wcześnie? Wszystko po to, by móc odpowiednio zaprezentować całą pulę propozycji. Z każdym kolejnym tygodniem w specjalnej kategorii, do której trafisz wprost z banneru, pojawia się w pełni odświeżona pula produktów. W naszej selekcji znajdziesz tylko najlepiej rotujące opcje. W tym tygodniu królują u nas kolorowe zawieszki do smartfonów, chociaż nie brakuje również głośników, słuchawek czy akcesoriów typowo rowerowych. Co pojawi się na kolejnym etapie wielkich obniżek Pre Black Friday? Nie zdradzimy, bo ciągle pracujemy nad konstruowaniem najbardziej korzystnej opcji dla Ciebie i Twojego biznesu. Wszystko będzie jasne już za kilka dni – czujność jest na wagę złota!

Warto zachować czujność

Refleks ma znaczenie! Propozycje, które przeceniamy w ramach oferty Pre Black Friday, będą dostępne w niższych cenach jedynie w okresie widoczności na podstronie. To, co dziś jest dostępne taniej nawet o 50%, już za kilka dni może powrócić do swojej „starej” ceny. Pamiętaj również, że nasze czarnopiątkowe magazyny szczupleją z dnia na dzień. Konkurencja nie śpi, dlatego nie daj się wyprzedzić! Już teraz zobacz, co znajduje się w najświeższej obowiązującej puli na Black Friday 2022. Koniecznie zaglądaj też w kolejnych tygodniach!

Rabaty ilościowe

Choć specjalne oferty z okazji Black Friday należą do najlepszych, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać coś spoza niej. Świetną propozycją są rabaty ilościowe, których szczegóły przytaczaliśmy już wcześniej w tym miejscu. W skrócie, im więcej produktów zdecydujesz się wybrać, tym mniejsza okaże się wartość jednostkowego zakupu. Co prawda przeceny ruszają dopiero w piątek, 25 listopada, to Ty możesz oszczędzać już teraz… i przez cały rok.

