Apple wprowadził do sklepów cztery nowe modele iPhone'ów. Co ciekawe, zabrakło wersji mini – w jego miejsce pojawił się iPhone 14 Plus.

Seria 14 to przede wszystkim więcej funkcjonalności. Nowe flagowce posiadają system operacyjny iOS 16, który pozwala na większą personalizację ekranu blokady, m.in. dopasowanie czcionki i widżetów. Nowością jest też rozpoznawanie wypadków podczas jazdy samochodem. Nagła zmiana prędkości, ciśnienia we wnętrzu pojazdu czy silne odgłosy zderzenia spowodują, że telefon sam zadzwoni pod numer 112 i powiadomi kontakty alarmowe.

iPhone 14 i iPhone 14 Plus – czym się wyróżniają?

Miłośnicy robienia zdjęć będą zachwyceni - telefony iPhone 14 i iPhone 14 Plus posiadają główny i ultraszerokokątny aparat 12 MP z autofokusem i szerszą przysłoną. Zbliżenia będą więc bardzo ostre i barwne, nawet w słabszym świetle. iPhone’y dają również możliwość nagrywania wideo w formacie 4K z częstotliwością 24 kl./s.

iPhone 14 i iPhone 14 Plus mogą też pochwalić się ekranem Super Retina XDR, procesorem A15 Bionic i wyświetlaczami w technologii OLED. Idealny kontrast i odwzorowanie kolorów – gwarantowane! Wewnątrz iPhone'ów znajdziesz bardzo wydajne baterie. Ich ekran zaś chroni klasa wodoodporności IP68, która zapewnia odporność na zachlapania, wodę oraz pył.

Telefony iPhone 14 i iPhone 14 Plus różnią się wielkością. „Czternastka” mierzy 6,1 cala, a „czternastka plus” – 6,7 cala. Każdy z nich może mieć 128, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej, co oczywiście wpływa na cenę. iPhone 14 będzie kosztował od 5199 do 7199 zł, a iPhone 14 Plus od 5899 do 7899 zł. Występują w pięciu pięknych kolorach: białym, czarnym, czerwonym, jasnoniebieskim i fioletowym.

Co nowego w telefonach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max?

W iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max Apple wprowadził sporą nowość: Dynamic Island. Co to takiego? Rozciągający się czarny pasek, który wyświetla powiadomienia, alerty i czynności, a także ukrywa soczewkę przedniego aparatu. Dynamic Island poinformuje Cię o ładowaniu baterii, połączeniu głosowym i wideo czy tytule odtwarzanej na słuchawkach piosenki.

Również konstrukcja telefonów iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max robi wrażenie. Superwydajny czip A16 Bionic, wytrzymała warstwa Ceramic Shield, nowy aparat główny 48 MP z matrycą w technologii czteropikselowej, co daje nawet czterokrotnie większą rozdzielczość – seria 14 Pro to zdecydowanie sprzęt dla najbardziej wymagających. Dzięki ulepszonym aparatom możesz robić zdjęcia w znacznie wyższej jakości, a nagrywanie filmu przeniesie Cię niemal w kinowy świat. Aparat rejestruje 24 klatki na sekundę w 4K HDR. Apple podrasował również ładowanie i pojemność baterii, które są wbudowane w iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.

Telefon iPhone 14 Pro mierzy 6,1 cala (rozdzielczość 2556 na 1179 pikseli przy 460 pikselach na cal), a iPhone 14 Pro Max 6,7 cala (rozdzielczość 2796 na 1290 pikseli przy 460 pikselach na cal). Każdy z nich występuje w czterech kolorach: purpurowym, złotym, srebrnym i czarnym. iPhone 14 Pro będzie kosztował od 6499 zł do 9799 zł, zaś iPhone 14 Pro Max - od 7199 zł do 10 499 zł.

