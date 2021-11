Konkurs: „Gdzie zabierzesz selfie sticka?”

Ruszył kolejny konkurs organizowany przez firmę Hurtel. Po sukcesie zabawy, w której zbierano najciekawsze pomysły na propagowanie przyjaznego środowisku stylu życia (kliknij, by przejść do tego konkursu), przyszedł czas na nieco bardziej sezonową akcję, w której wygrywa aż 10 osób.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia sprawiły, że w wielu z nas obudziła się potrzeba uwiecznienia tych miłych momentów. Są to chwile tak krótkie, to jednak wyjątkowo ważne – nie ma co zaprzątać sobie myśli optymalnym ustawieniem aparatu. Piramidka z książek? Chwiejna konstrukcja z kubka po herbacie? Zamiast tego można przecież wygodnie wykonać idealną, świąteczną (i nie tylko) fotkę za pomocą poręcznego selfie sticka!

Właśnie ten funkcjonalny gadżet stanowi nagrodę w trwającym właśnie konkursie firmy Hurtel. Zabawa odbywa się w serwisie Facebook i polega na przedstawieniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „gdzie zabierzesz selfie sticka?”. Komentarze zbierane są w specjalnym poście konkursowym dostępnym tutaj – klik.

Zabawa trwa od 29.11.2021 r. do 13.12.2021 r.



zobacz nagrodę główną: https://bit.ly/nagrodaglowna_

przeczytaj regulamin: https://bit.ly/stickregulamin

Przejdź do posta konkursowego, zagraj o selfie sticka: https://bit.ly/postkonkursowy_