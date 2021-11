Konkurs! Zdradź swój sposób na -eko i wygraj ładowarkę solarną

Choć pozyskiwanie energii nie zawsze odbywa się w zgodzie z naturą, to jednak nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez zasilonych sprzętów. Na szczęście świat się zmienia, a świadomość ekologiczna rośnie i zdobywa na sile. Chcąc zasilić ten „zielony” nurt, ruszamy z konkursem, w którym chcemy usłyszeć Wasze pomysły na ochronę przyrody. Podzielcie się z nami niebanalnymi patentami: opowiedzcie o nich lub pokażcie je na zdjęciach. Wszystko odbędzie się w obrębie naszego profilu na FB, gdzie w specjalnym poście konkursowym każdy chętny będzie mógł pochwalić się swoją ekokreatywnością, a na dodatek… wygrać cenne nagrody!

Zwycięzców wybierze specjalne jury z firmy Hurtel podczas obrad, w zamian za najciekawsze pomysły na ochronę przyrody i ekologiczny styl życia odwdzięczamy się solarną ładowarką o mocy 19W. Ten ciekawy gadżet sprawi, że jeszcze bardziej będziecie sprzyjać naturze, i to nawet podczas dalekich podróży po bezdrożach. Zasilenie smartfona czy słuchawek jeszcze nigdy nie było aż tak „zielone”!

Przygotowaliśmy łącznie aż 11 cennych nagród. Do zwycięzcy powędruje ładowarka solarna od Choetech, poręczny model o wartości niemalże 300 zł. Kolejne 10 osób, które najbardziej nas zainspirują, otrzymają ładowarki sieciowe o ekspresowym tempie zasilania – takich sprzętów nigdy dość!

Chcąc nagrodzić wszystkich konkursowiczów i docenić ich wkład w ochronę przyrody, szykujemy specjalne kody rabatowe do sklepu www.hurtel.com*, które upoważniają do zakupów tańszych o 15%. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się nam wspólnie zachęcić jeszcze szersze grono do troski o nasze środowisko naturalne.

Konkurs rusza 5.11.2021 r. o godzinie 12:00 na naszym Facebookowym profilu w specjalnym poście konkursowym. Na zgłoszenia czekamy do 19.11.2021 r., do godziny 12:00. Zwycięzców ogłosimy już godzinę później w poście na naszym profilu.

*******************************************

PRZEDŹ DO POSTA KONKURSOWEGO

Zobacz nagrodę główną



Zobacz nagrodę dodatkową



Przeczytaj regulamin







*kod rabatowy obowiązuje przez 30 dni od zakończenia konkursu, nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi.